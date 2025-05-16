Бронирование отелей Ставрополья на лето выросло на 11%

Объем бронирований отелей в Ставропольском крае летом 2025 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На регион приходится около 5% от всех гостиничных резерваций в стране, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным Союза, Калининградская область занимает 3,4% в общем объеме бронирований с приростом 10,8%, Московская область – 2,4% с увеличением на 23%, Татарстан – 2,2% с ростом на 15,6%, а Дагестан – 2% с наибольшим приростом среди регионов в 29,7%.

Лидирующую позицию сохраняет Краснодарский край, на который приходится 29,3% от общего числа бронирований, однако этот показатель снизился на 26,3% по сравнению с прошлым годом.

Николай Аксенов