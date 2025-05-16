В саратовском Ровном устранили дефекты дорожного покрытия благодаря прокуратуре

В Ровенском районе Саратовской области устранили дефекты дорожного покрытия на ул. Свободы в р.п. Ровное после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности прокуратура Ровенского района выявила нарушения технического состояния дорожного покрытия на ул. Свободы. Надзорное ведомство указало, что это создает угрозу безопасности движения участников.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Ровенского района. В итоге специалисты выполнили грейдирование дороги.

Павел Фролов