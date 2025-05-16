Число аварий на сетях водоснабжения Удмуртии сократилось в 2024 году на четверть

500 аварий произошли в системах водоснабжения и водоотведения на территории Удмуртии в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это на 21,9% меньше, чем годом ранее. При этом техническое состояние водопроводно-канализационных сооружений сложное, многие из них требуют переоснащения. В госстатистике добавили, что износ коммуникаций приводит к порывам, и, как следствие, к дополнительным потерям ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в 2024 году — 412 и 88 случаев соответственно — снизилось относительно 2023 года на 24,4 и 7,4%.

Так, протяженность водопроводных коммуникаций в регионе составляет 7 тыс. км, канализационных — 1,8 тыс. Из них в замене нуждаются 42 и 53% соответственно. В 2024 году было заменено 57,8 км водопроводных сетей и 7,1 км канализационных, что составляет 0,8 и 0,4% от общей протяженности.

Протяженность тепловых и паровых сетей, по которым жителям передают тепловую энергию, составляет почти 2 тыс. км. При этом 717 км нуждаются в замене, из них 322 км признаны ветхими. За 2024 год заменили 57 км.

В том году в распределительную сеть поступили 10,2 млн гигакалорий тепловой энергии, при этом общий объем потерь составил 14,3% — почти 1,5 млн гигакалорий. Высокая степень износа теплосетей приводит к авариям в системе теплоснабжения. За 2024 год аварийные службы устранили 22 аварии.