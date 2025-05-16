Три шахты остановлены в Кузбассе из-за аварии внешнего энергоснабжения

В связи с аварией внешнего энергоснабжения произошла остановка вентиляторов проветривания на шахтах им. С.М. Кирова и «Комсомолец» (обе входят в АО «СУЭК-Кузбасс»). Персонал шахт выводится на поверхность, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе компании.

Отключение также затронуло шахту «Байкаимскую». «Из-за аварийного отключения электроэнергии на поверхность выводятся 82 горняка»,— отметили в пресс-службе шахты. Для обеспечения безопасности шахтеров запущен дизельный генератор, восстановлена работа системы вентиляции.

Как пояснили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Сибирь» в Кемеровской области, действием защиты отключилась воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ в Ленинско-Кузнецком районе, что привело к остановке подачи электроэнергии.

Сейчас электроснабжение отключенных потребителей восстанавливают по резервной схеме, в мероприятиях задействовано шесть бригад специалистов и семь единиц техники. Причины технологического нарушения уточняются.

Игорь Лавренков, Кемерово