«Парму» покинул лучший снайпер

Американский защитник Гарретт Нэвелс покидает Пермь и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба БК «Парма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

Игрок в минувшем сезоне закрепился в топ-4 скореров регулярного чемпионата Единой лиги с показателем 16,8 очка за 40 сыгранных матчей. В выездном матче против «Самары» Гарретт Нэвелс набрал рекордные 30 очков при 36 баллах за эффективность действий. Также наш снайпер «отгрузил» в кольца соперников 710 очков, суммарно отыграв 1304 минуты.

По сообщениям СМИ, баскетболист возвращается в «Уралмаш», соглашение с игроком рассчитано на сезон, заявил президент клуба из Екатеринбурга Виктор Ганиенко.