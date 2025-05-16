На Кубани срок получения разрешения на строительство за 10 лет сократился на 46%

За последние десять лет в Краснодарском крае среднее время получения разрешения на строительство сократилось на 46%. Об этом сообщил заместитель начальника управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Николай Корсаков на закрытом инвестиционном завтраке от ИД «Коммерсантъ» в рамках выставки Mallpic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Также в регионе за последнее десятилетие среднее время подключения к электросетям сократилось на 58%. «Это самый сложный проблемный вопрос, особенно на Кубани»,— добавил спикер. Среднее время постановки на кадастровый учет уменьшилось на 46%, среднее время регистрации прав собственности — практически на 35%.

Николай Корсаков отметил, что «сдвинуть с мертвой точки очень многие вещи» удалось благодаря Национальному рейтингу состояния инвестклимата. Этот рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив и оценивает усилия регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В 2024 году Краснодарский край занял в рейтинге шестое место, в 2023 году — пятое.

Андрей Куценко