В Пензе убрали свалку близ детского сада по требованию прокуратуры

В Пензе ликвидировали свалку рядом с детским садом после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки законодательства об отходах производства и потребления прокуратура Железнодорожного района выяснила, что в районе детского сада № 57 «Матрешка» по ул. Ново-Казанская, 10Б Пензы появилась несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Речь идет, в частности, о бутылках, пластике и полиэтилене.

Отмечается, что администрация Железнодорожного района бездействовала в части ликвидации свалки. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление главе администрации. В итоге отходы были убраны.

Павел Фролов