В Ставрополе осудили еще пятерых участников погрома в аэропорту Махачкалы

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор пятерым жителям Республики Дагестан за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ. Каждый из подсудимых получил 8 лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Ставропольского края.

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«Камил Халатов, Джавад Абдуллаев, Назим Мирзаханов, Мухаммад Джамалов и Рамис Ханалиев признаны виновными по ч. 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ»,— следует из приговора.

Суд установил, что 29 октября 2023 года обвиняемые, действуя на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, стали участниками массовых беспорядков в аэропорту. Они не подчинялись требованиям правоохранителей, применяли насилие и уничтожали имущество.

В результате противоправных действий был нанесен ущерб аэропорту на сумму свыше 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. Работа аэропорта была полностью блокирована, регулярные рейсы задержаны или отменены, некоторые перенаправлены в другие воздушные гавани.

От действий погромщиков пострадали 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Минераловодский городской суд приговорил четверых жителей Дагестана к 10 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Николай Аксенов