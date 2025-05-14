На Ставрополье суд вынес приговор еще одним участникам беспорядков в Махачкале

Минераловодский городской суд приговорил четверых жителей Дагестана к 10 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ 29 октября 2023 года. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

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«Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов и Нажмудин Абакаров признаны виновными в участии в массовых беспорядках с применением насилия и уничтожением имущества, а также в нарушении требований транспортной безопасности»,— следует из сообщения.

Суд установил, что обвиняемые, действуя на почве национальной и религиозной неприязни к гражданам Израиля, игнорировали законные требования правоохранителей и присоединились к массовым беспорядкам. В результате их действий было уничтожено и испорчено имущество аэровокзала на сумму свыше 24 млн руб.

Инцидент привел к полной остановке работы аэропорта, отмене и задержке рейсов, а также их перенаправлению в другие воздушные гавани. Во время беспорядков пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, получивших травмы различной тяжести.

Николай Аксенов