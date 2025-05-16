Прокуратура добилась восстановления стационарного освещения под Саратовом

На ул. Лермонтова в Красноармейске Саратовской области восстановили стационарное освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности Красноармейская межрайонная прокуратура выяснила, что около домов № 14 и № 26 на ул. Лермонтова нет стационарного уличного освещения. Надзорный орган указал на создание угрозы безопасности участников дорожного движения.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Красноармейского района. В результате нарушения были устранены.

Павел Фролов