В ДТП с автобусом на трассе Екатеринбург — Серов погибли два человека

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП при участии автомобиля и автобуса, в результате которого погибли два человека и один пострадал, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Авария случилась 16 мая около 11:00 на 142 км дороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, направлявшийся от Екатеринбурга в сторону Кушвы (Свердловская область), выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter, следовавшим из Кушвы в Миасс (Челябинская область). После этого ВАЗ-2114 врезался в грузовик КамАЗ.

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-2114 погибли, а еще одна пассажирка была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу. Водитель автобуса и восемь пассажиров не пострадали — они ехали на вахтовую смену.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, начальство Нижнетагильского ОВД и следователи. Причины инцидента выясняются.

Напомним, 1 мая двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган Каменского района. Еще трое пострадавших, среди которых несовершеннолетний, были доставлены в больницу.

Ирина Пичурина