Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП на трассе «Екатеринбург—Курган»

Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП на 109 км федеральной автодороги «Екатеринбург- Шадринск-Курган» Каменского района, сообщили в свердловской Госавтоинспекции. Еще трое пострадавших, среди которых несовершеннолетний, доставлены в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария случилась вечером 1 мая. По предварительным данным, там столкнулись четыре машины. На участке, где произошло ДТП, было временно ограничено движение. Но в 3:20 ночи движение транспорта восстановили.

«Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на необходимость тщательного соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками транспортного потока и рекомендует проявить повышенное внимание и предусмотрительность на маршрутах следования»,— прокомментировали в ГИБДД.