В Новороссийске обновят дорожную разметку на 135 улицах

В Новороссийске специалисты наносят горизонтальную и вертикальную дорожную разметку на 135 улицах. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» Петр Кабаньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С марта по май 2025 года в городе было установлено и заменено 306 дорожных знаков и табличек. В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделили маршрутам проведения праздничных мероприятий, на которых обновили и очистили знаки, а также обновили разметку.

В августе 2025 года планируется провести замену и установку знаков на маршрутах движения школьников и школьных автобусов, а также обновить разметку на участках улиц, прилегающих к учебным заведениям города-героя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство пляжей Новороссийска направили 29,9 млн руб. С начала года Новороссийск посетили 300 тыс. человек, в течение 2025 ожидают около 1,7 млн туристов.