Шайба Андрея Свечникова вывела «Каролину» в полуфинал play-off НХЛ

Клуб «Каролина Харрикейнс» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 3:1 в пятом матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в 1/2 финала. Итоговый счет в серии до четырех побед — 4:1.

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравших отличился Энтони Бовилье.

Российский нападающий Андрей Свечников, чья шайба стала победной, признан первой звездой матча. В списке лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли он занимает второе место — на его счету восемь голов. По этому показателю он уступает финскому форварду «Даллас Старс» Мико Рантанену, в активе которого девять шайб.

В этом матче дебютировал российский защитник Александр Никишин, он не отметился результативными действиями. В апреле игрок подписал контракт новичка с «Каролиной». Ранее Никишин представлял петербургский СКА из Континентальной хоккейной лиги.

Соперником «Каролины» по полуфиналу станет победитель серии между «Флорида Пантерс» и «Торонто Мейпл Лифс», в которой на данный момент лидирует американский клуб (3:2).

Таисия Орлова