Задержаны подозреваемые в аферах с Пушкинскими картами на сумму более 30 млн руб.

Сотрудники МВД РФ задержали в Рязани и Новосибирске подозреваемых в мошенничестве с программой «Пушкинская карта», предназначенной для культурного просвещения молодежи. Подсудимые организовывали фиктивные мероприятия и заработали таким путем свыше 32,5 млн руб., сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Задержанные в Новосибирске и Рязани связаны между собой схожестью преступных схем, вменяемых им правоохранителями. «После регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках программы "Пушкинская карта", аферисты оставляли себе»,— рассказала госпожа Волк.

В Рязани фигурантом дела стал бывший завотдела одного из музеев города, ему вменяется хищение средств на сумму более 10 млн руб. за период с апреля 2023-го по май 2024 года. В Новосибирске обвиняются трое местных жителей: они предлагали услуги по проведению экскурсий, которые после получения денежных средств не оказывали. Стоимость каждого билета составляла около 4 тыс. руб. По версии следствия, за время противоправной деятельности с мая по июль 2022 года они выманили у населения 22,5 млн руб.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении фигурантов двух дел избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.