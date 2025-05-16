На территории Ставропольского края до 19 мая объявлено штормовое предупреждение
МЧС объявило штормового предупреждения на всей территории Ставропольского края до 19 мая из-за ливней, гроз и града. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, в крае ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами, градом и порывами ветра силой 20-25 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют жителям по возможности оставаться дома и воздерживаться от выхода на улицу. При нахождении вне помещений гражданам следует проявлять повышенную осторожность и избегать опасных мест.