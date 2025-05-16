Комитет ГД одобрил проект о праве вдов участников СВО ездить на машинах погибших мужей

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий вдовам погибших на СВО военных пользоваться принадлежавшими супругам автомобилями до вступления в наследство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект поправок к Гражданскому кодексу, закону «О государственной регистрации транспортных средств» и «Основам законодательства о нотариате» правительство внесло на рассмотрение в конце марта 2025 года. Согласно документу, супруга погибшего в зоне боевых действий сможет получить у нотариуса свидетельство на временное пользование автомобилем, который принадлежал военнослужащему. На основании этого документа можно будет поставить автомобиль на временный учет и пользоваться им до оформления наследства.

По действующим правилам, в случае смерти владельца авто ГИБДД прекращает учет автомобиля, после чего пользоваться им нельзя. Санкция за нарушение — штраф 800 руб., при повторном случае — лишение прав на срок до трех месяцев.

В пояснительной записке к проекту говорится, что из-за такого правила супруги погибших как минимум полгода до вступления в наследство не могут пользоваться автомобилем и возить детей в школы и больницы. Жалобы от вдов по этому поводу в том числе поступали в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, указывают в правительстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вдов оставляют у руля».

Полина Мотызлевская