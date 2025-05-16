«Урал-сервис-групп» отремонтирует дорогу в Катав-Ивановске за 808,4 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило контракт на капитальный ремонт дороги «Катав-Ивановск — село Верх-Катавка» с ООО «Урал-сервис-групп». Компания снизила стоимость контракта с 855,5 млн руб. до 808,4 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать 16,6 км трассы. В этом году он будет готовиться к основным работам. Со следующего дорожного сезона начнется реконструкция, которая пройдет в три этапа и закончится в октябре 2028 года. Финансируется ремонт из средств областного бюджета. Аванс составит 30%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Урал-сервис-групп» зарегистрировано в Челябинске в 2006 году. Организация является дочерней компанией московского АО «Ойкумена». Директором предприятия указан Алексей Струговец. В 2024 году выручка УСГ составила 4,6 млрд руб., а чистая прибыль — 101 млн руб. В портфеле компании 86 госконтрактов в основном на ремонт и реконструкцию дорог в Челябинской области, 30 из них прекращены — 29 по соглашению сторон и один после одностороннего отказа заказчика.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», УСГ недавно получила два больших госконтракта в регионе: на капитальный ремонт дороги «Первуха — Меседа — Тюлюк», ведущей к нацпаркам «Иремель», «Зигальга» и «Зюраткуль», за 1,7 млрд руб., и на ремонт дороги по улице Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымская в Челябинске за 994,3 млрд руб.

В январе этого года управление капстроительства Магнитогорска расторгло контракт с «Урал-сервис-групп», которая занималась содержанием дорог в Ленинском районе города общей стоимостью 644 млн руб. Вскоре подрядчик подал иск в арбитражный суд Челябинской области с требованием признать решение властей незаконным.

Виталина Ярховска