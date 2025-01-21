Улица расторгнутых контрактов

В Челябинске суд принял к производству иск ООО «Урал-сервис-групп» к управлению капитального строительства Магнитогорска. Компания требует признать незаконным отказ ответчика от контракта на содержание дорог в Ленинском районе города общей стоимостью 644 млн руб. Он был заключен по результатам аукциона в 2022 году. Заказчик дважды расторгал договор с организацией из-за нарушений и штрафов. Эксперты считают, что шансы выиграть дело у «Урал-сервис-групп» невелики. По их мнению, компании необходимо доказать, что недочеты в ее работе были несущественными. Тогда она сможет взыскать убытки с ответчика и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков.



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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ «Урал-сервис-групп» надеется избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск) к управлению капитального строительства Магнитогорска. Заявитель требует признать недействительным решение ответчика об отказе от муниципального контракта на содержание дорог и улиц за 644 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в суд 10 января 2025 года. В рамках арбитражного дела «Урал-сервис-групп» потребовал принять обеспечительные меры: приостановить действие решения об отказе управления капстроительства Магнитогорска от контракта, запретить заказчику вносить ООО «УСГ» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако Арбитражный суд Челябинской области оказал в удовлетворении этих требований. Он посчитал, что такое решение может ограничить ответчика в праве на отказ от контракта.

«Испрашиваемая мера нарушает баланс интересов сторон. Доводы о причинении истцу значительного ущерба носят предположительный характер»,— говорится в определении суда.

Контракт, вызвавший споры, был заключен между ООО «Урал-сервис-групп» и управлением капитального строительства Магнитогорска в ноябре 2022 года. Подрядчик стал победителем в аукционе на содержание улично-дорожной сети в Ленинском районе города. Начальная цена контракта составляла более 653,8 млн руб., однако УСГ предложил 644 млн руб. за выполнение работ.

ООО «Урал-сервис-групп» является одним из крупных дорожных подрядчиков Челябинска. Компания зарегистрирована на Южном Урале с 2006 года. В основном организация занимается строительством дорог, производством бетона и стройматериалов, а также обслуживанием автомагистралей. «Урал-сервис-групп» является дочерней компанией московского АО «Ойкумена». Челябинским предприятием руководит Александр Шутов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка УСГ от продаж составила более 5,2 млрд руб., а чистая прибыль — 111,8 млн руб. В прошлом году основными заказчиками работ являлись комитет дорожного хозяйства Челябинска, миндортранс Челябинской области, управление капитального строительства Магнитогорска, спортивная школа олимпийского резерва «Старт» Миасса и ГКУ «Курганавтодор». В 2023 году сумма заключенных контрактов с УСГ составила более 2,4 млрд руб., а в 2024 — свыше 12, 6 млрд руб.

В рамках исполнения контракта «Урал-сервис-групп» должен был убирать снег, пыль, мусор, а также при необходимости ремонтировать асфальтовое покрытие. В перечень объектов, за которые отвечал подрядчик, входили 103 парковочных места, 69 участков дорог протяженностью 103 км, 54 тротуара, 49 газонов, 29 заездных карманов, 13 мостов и восемь барьерных ограждений. Срок исполнения контракта истекал 31 декабря 2024 года.

Управление капитального строительства Челябинска 24 декабря 2024 года приняло решение об одностороннем отказе от контракта. Заказчик опубликовал на портале госзакупок 40 претензий и уведомлений о штрафах, направленных в адрес подрядчика за время исполнения обязательств. В основном они касались плохого качества уборки дорог, скопления снега на проезжей части, загрязнения трамвайных путей, тротуаров и парковок, а также неубранного мусора. На сайте госзакупок отмечено, что подрядчик выполнил работы на сумму более 628,9 млн руб.

Ранее заказчик уже расторгал контракт с ООО «УСГ». Решение об отказе было подано 22 мая 2024 года. Однако уже через девять дней управление капитального строительства Магнитогорска изменило решение, отметив, что подрядчик устранил причины претензий.

Член общественного совета при челябинском УФАС России Ярослав Щербаков считает, что «Урал-сервис-групп» уже не сможет сохранить контракт, однако за счет удовлетворения иска у него есть шанс избежать включения в реестр недобросовестных поставщиков и взыскать убытки.

«Обжалование решения заказчика сопряжено с желанием УСГ сохранить контракт и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт уже не сохранить, односторонний отказ — право заказчика, предусмотренное законом и контрактом. Однако, в случае если иск будет удовлетворен и суд посчитает, что решение было принято при отсутствии существенных нарушений со стороны подрядчика, УСГ сможет взыскать убытки. В этом случае в реестр недобросовестных поставщиков он также не попадает»,— отметил Ярослав Щербаков.

По мнению эксперта, «Урал-сервис-групп» сможет выиграть дело, если у него получится доказать хотя бы одно из следующих обстоятельств: выявленные заказчиком нарушения являются несущественными, они были устранены в течение десяти дней с момента отказа от контракта, нарушения допущены по вине заказчика.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также считает, что шансы выиграть дело у «Урал-сервис-групп» невысокие. «Заказчик по умолчанию выступает сильной стороной правоотношений. И хотя договором обеспечивается баланс интересов сторон, де-факто, подрядчик несет несопоставимо высокие риски в связи с отказом от договорных отношений, начиная от выплаты неустойки, заканчивая рисками внесения в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик же может принять решение о расторжении контракта на любой стадии его исполнения, все, что от него требуется, — это оплатить фактически выполненные и принятые работы»,— рассказала эксперт.

Ольга Воробьева