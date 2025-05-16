Нижегородский облбюджет увеличивают на 147,5 млн рублей за счет благотворителей

Бюджет Нижегородской области на 2025 год в мае планируется пополнить на 147,5 млн руб. за счет благотворительности. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет, внесенному губернатором Глебом Никитиным в заксобрание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Указанная сумма поступит за счет «прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций». Названия организаций не раскрывают.

На расходы за счет благотворительной помощи, поступившей в 2024 и 2025 годах, всего планируется направить 148,8 млн руб. Деньги пойдут по статье об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Всего доходы в мае намерены увеличить на 162,2 млн руб., до 363,8 млрд, расходы — на 163,5 млн руб., до 400 млрд руб. Дефицит таким образом вырастет на 1,3 млн руб. и составит 36,3 млрд. Уточняется, что рост дефицита связан с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января.

Среди майских поправок также планируют выделить 300 млн руб. избиркому Нижегородской области — на проведение выборов в гордуму Нижнего Новгорода, объединенного с Кстовским округом. Ранее аналогичную сумму заложили в муниципальный бюджет областного центра, однако организацию и проведение выборов решили возложить на региональный избирком.

Галина Шамберина