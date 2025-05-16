Зарплата нижегородских строителей выросла на 14% в первом квартале 2025 года

Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Нижегородской области выросли в первом квартале 2025 года на 14% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Среднее зарплатное предложение составляет 89,6 тыс. руб., подсчитали в HeadHunter.

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В целом по России зарплаты в этой отрасли выросли 9%, до 99 тыс. руб.

Всего за первый квартал 2025 года в сфере строительства и недвижимости Нижегородской области было открыто свыше 8,2 тыс. вакансий.

Самые высокие зарплаты в Нижегородской области работодатели предлагают брокерам — 150 тыс. руб., главным инженерам проекта — 128 тыс. руб., руководителям стройпроекта — 125 тыс., прорабам — 120 тыс. и сварщикам — 117,5 тыс. руб. Самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у инженеров по охране труда — 70 тыс. руб., разнорабочих — 71,8 тыс. руб., а также инженеров по эксплуатации — 73,5 тыс. руб.

Анастасия Титова