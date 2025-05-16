DOGMA открыла продажи квартала бизнес-класса «Самолёт» с собственной рекой

Проект отличают живописные ландшафты с собственной рекой во дворе, просторные лобби, первоклассный консьерж-сервис, персональный клуб для резидентов и современные IT-решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральный девелопер DOGMA Фото: Федеральный девелопер DOGMA

Федеральный девелопер DOGMA запустил продажи квартир в квартале бизнес-класса «Самолёт» в Краснодаре , который продолжает концепцию «города в городе» в рамках самого масштабного жилого комплекса в России.

Комплекс состоит из двух урбан-блоков, всего четыре корпуса на 1536 квартир, дома переменной высотности – 9 и 18 этажей. Общая площадь жилья составит 71,3 тысячи кв. м, коммерческих помещений – более 6,6 тысяч кв. м. Стоимость квартир стартует от 4,6 млн. рублей. В проекте также предусмотрено строительство социальных объектов:детский сад на 230 воспитанников, поликлиника для взрослых и детей, а также спортивный кластер под открытым небом.

«В текущих условиях мы решили сфокусироваться на продукте, повысить планку проектов, прежде всего, в Краснодаре. В этом году планируем вывести ряд проектов бизнес-класса в столице Кубани, и новый квартал в «Самолете» тому пример, он стартовал в новой концепции. При разработке квартала мы аккумулировали весь нашлучший опыт и тщательно продумали каждый элементблагоустройства, архитектуру, фасады и наполнение проекта», – рассказал президент ГК DOGMA Денис Морозов.

Отличительной особенностью квартала станут современные фасады из светло-серого и графитового клинкерного кирпича, декоративные композитные панели цвета «латунь», корзины под кондиционеры со стильным декором, увеличенные вестибюли, лифты со скоростью не менее 2 м/с. На верхних этажах предусмотрено витражное остекление. Все стекла в проекте будут с зеркальным напылением, такое решение сохраняет приватность жителей и обеспечивает стильный внешний вид.

Отделка МОПов будет выполнена по индивидуальному дизайну: латунные лифтовые порталы, фактурный керамогранит в песчаных и золотистых оттенках, потолки высотой 3,9 метра и окна в пол придадут просторному лобби приятный лоск и колорит. Помимо мягкой зоны ожидания и ресепшена, здесь будут помещения для хранения колясок и гостевой санузел. В закрытом клубе для жителей появится кинотеатр, игровая комната для детей,фитнес-рум и гардеробные. Первые этажи в том числе будут выделены и под коммерцию.

В озеленении будут использованы только гипоаллергенные растения, устойчивые к местным условиям: магнолии, кедры, прибрежные ивы и другие деревья и кустарники. Натуралистичность двору придадут мощеные природными фактурами дорожки и детские площадки из естественных материалов: деревянные качели, канатные лазалки, песочницы, карусели, гамаки. Зоны для игр и спорта созданы с особым вниманием к безопасности.

Для жителей квартала бизнес-класса уже сегодня доступна вся инфраструктура микрорайона «Самолёт». В шаговой доступности работают кафе, магазины, пункты выдачи заказов, медицинские и ветеринарные клиники, пекарни, салоны красоты, аптеки, танцевальные студии, фитнес-центр и многое другое. На территории построено восемьдетских садов и три школы, девятый сад в процессе возведения, четвертая школа – в стадии проектирования. В настоящее время компания продолжает строительство шестой очереди проекта, большого пешеходного бульвара и храмового комплекса.

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/