Владимир Путин назначил судей Самарского областного суда

Президент РФ Владимир Путин 15 мая подписал указ о назначении судей федеральных судов, коснувшийся и Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из документа, судьями Самарского областного суда назначены Олег Богатырев, Анна Крайкова и Наталья Рыжкова. Господин Богатырев до этого являлся судьей Красноармейского районного суда, госпожа Крайкова — Кинельского, госпожа Рыжкова — Новокуйбышевского.

Татьяна Пряникова назначена заместителем председателя Самарского районного суда Самары, ранее она работала в Советском суде.

Кроме того, судьей Волжского районного суда Самарской области стала Александра Болотина, ранее служившая в том же Волжском суде секретарем.

Алексей Алексеев