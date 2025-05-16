Деньги не торопятся в банки

Рост объема банковских депозитов в России почти остановился. По данным Агентства по страхованию вкладов, общая сумма в первом квартале увеличилась всего на 0,6%, до отметки 75,9 трлн руб. В прошлом году она выросла на 5,6%. При этом если физические лица несут деньги в банки примерно в том же объеме, что и раньше, то юрлица начали изымать деньги с депозитов. Сумма на их вкладах сократилась на 3,5%, до уровня 9,4 трлн руб. АСВ учитывало только те депозиты малых и средних предприятий, которые подлежат страхованию, начиная от 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За последнее время многие банки снизили процентные ставки по вкладам, их средневзвешенный уровень в апреле составлял 19,7%. Но падение интереса могло произойти не только по той причине, отметил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «На это могут влиять несколько факторов. Первый — это снижение динамики и даже в каких-то сегментах отрицательная динамика по доходам населения и, собственно говоря, возможностям увеличивать объем вкладов. Конечно же, размер ставок можно привести в качестве аргумента второго уровня. Ноне думаю, что его снижение как-то критически могло повлиять на склонность к сбережениям в виде депозитов. С другой стороны, какие есть альтернативы? Нельзя сказать, что как-то резко изменилось соотношение по доходности с другими вариантами, особенно если учесть еще и уровень рисков по ним».

Отток средств с депозитов юрлиц по итогам первого квартала был связан с общим замедлением экономики, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Сокращение объема вкладов юридических лиц связано прежде всего со снижением общих остатков денежных средств у компаний. Это объясняется, помимо прочего, ростом процентных расходов и издержек на развитие бизнеса, а также увеличением налогообложения.

Компании просто вынуждены больше денег отвлекать от основной деятельности, у них появляется меньше возможностей для сбережений и накопления средств на депозитах.

Поэтому остатки на вкладах, в общем-то, уменьшаются. Также можно объяснить такую тенденцию общим ухудшением деловой конъюнктуры в российской экономике. Она замедляется, в связи с этим, в общем-то, выручка компаний тоже сокращается, у многих из них снижается и прибыльность».

По данным ЦБ, в первом квартале россияне также забрали из зарубежных банков больше, чем внесли на счета. Количество депозитов сократилось на 23% или почти на 2 трлн руб., опустившись на уровень начала 2024 года.

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Андрей Загорский