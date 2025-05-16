Начальница метеостанции в Губахе скончалась на рабочем месте

По данным государственной инспекции труда (ГИТ) Пермского края, у 48-летней начальницы метеостанции в Губахе внезапно ухудшилось самочувствие на рабочем месте. На станцию вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть женщины.

Трагедия произошла на территории Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»). В настоящее время ГИТ начинает расследование обстоятельств смерти руководителя. Специалисты изучат условия труда, график работы и медицинские данные погибшей.