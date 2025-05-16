С властей Сызрани взыскали 80 тысяч рублей за дважды покусанного собакой мальчика

В Сызрани прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, семилетний сын которого дважды пострадал от укусов бездомной собаки. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как следует из результатов проверки, в 2024 году во дворе многоквартирного дома бездомная собака дважды напала на ребенка, гуляющего с бабушкой на детской площадке, укусив его в грудь и плечо.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани о взыскании причиненного морального вреда.

«Судом требования прокурора удовлетворены, взыскано 80 тыс. руб.»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев