Lada Vesta и Hyundai Solaris лидируют в продажах автомобилей в Краснодаре

Жители Краснодара с начала 2025 года чаще всего приобретали Lada Vesta, Hyundai Solaris и Ford Focus, тогда как на Кубани лидерами продаж стали Hyundai Solaris, Lada Granta и Chevrolet Cruze. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «СберАвто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В миллионниках, включая Краснодар, покупатели отдают предпочтение более дорогим автомобилям со средней ценой 1,15 млн руб., однако приобретают машины старше — в среднем 2012 года выпуска. В регионах средняя стоимость авто составляет 990 тыс. руб., при этом транспортные средства новее — в среднем 2014 года выпуска.

Жители крупных городов чаще выбирают немецкие и японские марки (по 21% от всех сделок), а также корейские (16,5%). На российские бренды приходится 12% сделок, на китайские — 9,5%. В других населенных пунктах наибольшей популярностью пользуются японские автомобили (29%), за ними следуют российские (16,5%), корейские (15%), немецкие (14,5%) и китайские (7%).

Исследование также показало различия в предпочитаемых типах кузова: в миллионниках популярны кроссоверы и универсалы, тогда как в небольших городах чаще приобретают седаны, особенно на вторичном рынке.

Анна Гречко