Мошенники обманули двух дончанок на 4,5 млн рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростовской области жертвами мошенников стали две женщины, отдавшие в сумме аферистам 4,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, 49-летняя жительница Батайска лишилась 4 млн руб., доверившись предложению о легком заработке в мессенджере. По инструкции злоумышленников потерпевшая установила мобильное приложение и открыла «брокерский» счет. После получения первого «дохода» дончанка оформила несколько кредитов и заняла у коллег более миллиона рублей.

Схожая ситуация произошла с 49-летней ростовчанкой. Как сообщили в полиции, потерпевшая зарегистрировалась на сайте для «инвестирования» и начала вкладывать деньги, часть из которых были взяты в кредит. Обман раскрылся, когда прибыль так и не пришла.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по ст. 159 «Мошенничество».

Константин Соловьев