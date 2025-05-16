В Тольятти находящийся в стадии банкротства «Тандем» незаконно уволил бухгалтера

Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Тандем», находящимся в стадии банкротства. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что конкурсный управляющий за период с февраля по август 2024 года несвоевременно выплачивал зарплату бухгалтеру, компенсацию за нарушение сроков выплаты не производил, после чего и вовсе уволил женщину с нарушением процедуры, предусмотренной Трудовым кодексом.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Тандем» о восстановлении заявительницы на работе, взыскании задолженности по заработной плате в размере 174 тыс. руб., а также взыскании компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы в размере 28 тыс. руб.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Алексей Алексеев