В Тольятти находящийся в стадии банкротства «Тандем» незаконно уволил бухгалтера
Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Тандем», находящимся в стадии банкротства. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выяснилось, что конкурсный управляющий за период с февраля по август 2024 года несвоевременно выплачивал зарплату бухгалтеру, компенсацию за нарушение сроков выплаты не производил, после чего и вовсе уволил женщину с нарушением процедуры, предусмотренной Трудовым кодексом.
Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Тандем» о восстановлении заявительницы на работе, взыскании задолженности по заработной плате в размере 174 тыс. руб., а также взыскании компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы в размере 28 тыс. руб.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.