Жители Ставрополья повысили зарплатные ожидания до 60 тысяч рублей в месяц

Жители Ставропольского края в среднем хотят получать зарплату в 60 тыс. руб., что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Люди начали сравнивать свои текущие условия с тем, что предлагает рынок, и обнаружили, что есть предложения получше»,— пояснила директор Hh.ru Юг Олеся Лавренова.

В 2024 году этот показатель не превышал 50 тыс. руб. В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу рост составил 8,9 тыс. руб.

Наиболее существенно изменились запросы у специалистов добывающей отрасли и работников сельского хозяйства — до 100 тыс. руб. В сфере закупок этот показатель достиг 80 тыс., в юриспруденции — 70 тыс., а в строительстве — 97,5 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» средняя зарплата на Ставрополье с начала года выросла на 16,8%.

Николай Аксенов