Житель Тольятти незаконно зарегистрировал у себя 15 мигрантов

В Тольятти участковые пресекли очередной факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома. При этом он не собирался предоставлять мигрантам жилое помещение для фактического проживания.

Полицейские определили, что однокомнатная квартира не рассчитана на проживание такого числа людей. Злоумышленник признался, что за свои услуги он получил денежное вознаграждение — свыше 3 тыс. руб.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Владельцу «резиновой квартиры» избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Алексей Алексеев