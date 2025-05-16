На главу учреждения культуры Астрахани завели дело о мошенничестве и подлоге

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении директора учреждения культуры и местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, директор учреждения культуры фиктивно трудоустроила на должность свою знакомую. С октября 2022 года по апрель 2024 года жительнице Астрахани выплачивали зарплату, тогда как она там фактически не работала.

Указанные действия причинили ущерб администрации Астрахани на сумму свыше 610 тыс. руб. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов