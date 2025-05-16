Экс-директор ФРПК возглавил компанию по строительству торгово-ярмарочных комплексов

Генеральным директором ООО «ЦентрСтройГрупп» («ЦСГ»), занимающегося строительством сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми, стал Армен Арутюнян. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 15 мая. Ранее господин Арутюнян руководил АО «Фонд развития Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Арутюнян.

Армен Арутюнян.



Согласно Rusprofile, с октября 2024 года 100% долей ООО «ЦСГ» владеет Дмитрий Кравчек. Ранее ему принадлежало 64% уставного капитала, остальными 36% владел Жан Хоменко. Господин Кравчек входит в состав совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» и, согласно открытым источникам информации, занимал должность коммерческого директора входящей в холдинг компании «Метафракс Трейдинг».

Напомним, проект ООО «ЦентрСтройГрупп» по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов в Перми еще в 2022 году получил статус приоритетного инвестиционного. Первый объект был выведен в эксплуатацию в Мотовилихинском районе по адресу: ул. Целинная, 37а. В здании предусмотрены пространства для торговых точек, включая кофейни и пекарни. К открытию комплекса арендаторами площадок стали 25 предпринимателей.

Ранее сообщалось, что компания планирует возвести девять торговых объектов в разных районах Перми, позже речь шла только о трех. В каждом комплексе разместятся торговые точки и фуд-зона. Общий объем инвестиций в проект — 361 млн руб.