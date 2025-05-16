«Россети Северный Кавказ» направили в суды КЧР иски на 161 млн рублей

С начала года филиал «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» подал 235 исковых заявлений о взыскании 161,1 млн руб. задолженности за потребленную электроэнергию в республике. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За указанный период суды удовлетворили требования энергетиков по 102 искам, включая ранее поданные заявления. Согласно судебным решениям, потребители обязаны возместить компании свыше 33,4 млн руб.

Большую часть взысканной суммы составляют долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 27,7 млн руб. по 83 искам.

Николай Аксенов