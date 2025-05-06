Парку «Дружба» в Ростове вернут 225 млн рублей аванса за сорванные сроки реконструкции

В Ростове-на-Дону администрации парка «Дружба» вернут аванс в размере 225 млн рублей. Ессентукская компания «Автомагистраль СК» сорвала сроки реконструкции. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Ростовской области. Подрядчика обязали также выплатить проценты в размере 56,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Реконструкция «Дружбы» началась в мае 2022 года. Администрация парка заключила с подрядчиком контракт на сумму в 562 млн руб. К сроку сдачи объекта (до 20 ноября 2024 года) «Автомагистраль СК» выполнила работы лишь на 2,2 млн руб. Реконструкция парка фактически не производилась. Администрация города в судебном порядке просила арестовать имущество и счета «Автомагистраль СК» в пределах суммы иска (аванса в 225 млн руб.). В первой инстанции отстоять требования не удалось, но в апелляции иск удовлетворили.

Вместе с тем, в суде рассматривается еще два дела: исковое заявление администрации парка с требованием взыскать с подрядчика 88,8 млн руб. и иск компании «Автомагистраль СК». Последняя не согласилась с решением руководства парка расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Сорванные сроки в «Автомагистраль СК» объяснили «объективными причинами, независящими от воли подрядчика».

По данным СПАРК, компания «Автомагистраль СК» была зарегистрирована в 2014 году в городе Ессентуки Ставропольского края. С 2022 года выручка компании сократилась более чем в два раза — до 416 млн руб. в 2024 году. Чистый убыток превысил 30 млн руб. Помимо благоустройства территорий, «Автомагистраль СК» ремонтировала и строила дороги. Сейчас компания находится в реестре недобросовестных поставщиков.