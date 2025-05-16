«Танцы Минус», фестиваль «Шопен» и балетный гала-вечер

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить шоу «Мировые хиты оперы и мюзиклы», а также концерт группы «Танцы Минус», где прозвучат такие песни, как «Половинка», «Город», «Цветут цветы» и другие. В музеях — сходить на лекцию «Музыкальный киномир Паоло Соррентино», побывать на выставке «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса» и посетить встречу с художником Ниной Габриэлян. В театрах — стать зрителями гала-вечера Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), а в кино — посмотреть фильмы «Подногами» и «Дива Мария». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Валерия (слева) и певец Алексей Глызин (справа)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Певица Валерия (слева) и певец Алексей Глызин (справа)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 17 мая пройдет сольный концерт Алексея Глызина «Эпизод...». В программе прозвучат такие песни, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля». Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 20 мая состоится открытие фестиваля «Шопен» в исполнении пианистки Екатерины Мечетиной. Со сцены прозвучат такие произведения Фридерика Шопена, как прелюдии, фантазия-экспромт, ноктюрны, этюды, баркарола, «Баллада №1» и «Большой блестящий вальс». Стоимость билета — 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 20 мая состоится концерт группы «Танцы Минус». За 20 лет существования группа выпустила 11 альбомов, ее песни звучат в саундтреках к фильмам, включая «Брат 2» Алексея Балабанова. Со сцены прозвучат такие хиты коллектива, как «Половинка», «Город», «Цветут цветы», а также песни из последних альбомов «С5етель» и «Круги». Стоимость билета на концерт — от 3 тыс. руб.

На площадке «Фабрика» 21 мая пройдет фортепианный вечер, на котором пианист Владислав Чепинога исполнит песни группы Linkin Park. Среди произведений — «In the End», «Numb», «Crawling», «What I’ve Done», «Faint» и другие. Стоимость билета — от 550 руб.

В рамках фестиваля «Шопен» в Свердловской государственной академической филармонии 23 мая представят «Фортепианные концерты». Симфонический оркестр и пианист Алексей Мельников исполнят «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор» и «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор». Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

В МТС Live Холл 23 мая состоится шоу «Мировые хиты оперы и мюзиклы». Симфонический оркестр представит такие произведения, как «Мамма Миа», «Фигаро», «Кошки», «Кармен», «Призрак Оперы», «Нотр-Дам де Пари», «Короли ночной Вероны» и многие другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотовыставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Полина Клейн Фотовыставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина» в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Полина Клейн

Выставки

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) открылась фотовыставка «18 мгновений Свердловска. Фоторепортажи Владислава Ветлугина». Экспозиция основана на архиве фотокорреспондента газеты «Уральский рабочий» Владислава Ветлугина (1964-1965 года) и посвящена жизни Свердловска в эпоху «оттепели». На выставке представлены 18 отобранных эпизодов, отражающих жизнь города 60-х годов XX века, включая официальные визиты государственных деятелей ГДР, Ирана и Югославии и фотографии жителей. Выставка продлится до 6 июля, стоимость полного билета на нее — 200 руб.

В Креативном кластере «Л52» 17 мая в рамках акции «Ночь музеев» состоится медиаторская экскурсия по выставке «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса». Экспозиция, посвященная 80-летию Победы, рассказывает о подвиге сотрудников Херсонесского музея, спасших более 11 тыс. уникальных артефактов во время войны. На выставке представлены подлинные предметы с довоенных раскопок и находки уральцев, архивные материалы. Стоимость билета на экскурсию — от 100 руб.

В Музее наивного искусства 18 мая состоится встреча с художником Ниной Габриэлян «Вечереет...». Известная как переводчица, поэт и художник, Нина Габриэлян расскажет о своем творческом пути от поэзии к живописи, прочитает «живописные» стихи и колоритные переводы армянской поэзии. Стоимость полного билета на встречу — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 20 мая пройдет лекция «Музыкальный киномир Паоло Соррентино» философа Михаила Витушко и культуролога и музыковеда Тимофея Чаплюка. Слушатели смогут поучаствовать в обсуждении ключевых фильмов итальянского режиссера: «Великая красота», «Молодость», «Молодой папа», их философии, психологии и роли музыки в кинокартинах. Стоимость полного билета — 400 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 22 мая пройдет лекция «Король художников и художник королей», посвященная творчеству Питера Пауля Рубенса. На встрече слушатели узнают об уникальности почерка художника, его наследии и влиянии на интернациональный стиль барокко. Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 22 мая покажут спектакль «Купите пропуск в рай». Постановка режиссера Филиппа Разенкова основана на итальянском мюзикле и дополнена хитами Доменико Модуньо. Это веселая история о невероятных совпадениях, божественных знамениях и их непредсказуемых последствиях. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солисты балета Анастасия Лименько (справа) и Иннокентий Юлдашев (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Солисты балета Анастасия Лименько (справа) и Иннокентий Юлдашев (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сцене Екатеринбургского государственного театра оперы и балета («Урал Опера Балет») 22 и 23 мая пройдет гала-вечер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). В программе — современные балетные постановки от Вивальди до Radiohead: «В темных образах» Максима Севагина, фрагменты из премьер «Отражения», «Перигелий», «Red deers», адажио из «Щелкунчика» и па-де-де из балета «Класс-концерт». Вечер представят ведущие артисты балетной труппы МАМТ: Оксана Кардаш, Эрика Микиртичева, Анастасия Лименько, Иван Михалев и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

На сцене Малого драматического театра «Театрон» 21 мая покажут спектакль «Головлевы. Иудушка» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина. Главный персонаж — Порфирий Головлев, прозванный «Иудушкой-кровопивушкой», который разрушает жизнь своих близких, не забывая при этом постоянно обращаться к Богу, становится героем сегодняшнего дня. В основе сюжета — вечные человеческие страсти: любовь, страх, вера, властолюбие и фанатизм, которые проявляются из поколения в поколение. Стоимость билета — от 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 17 мая покажут фильм Веры Глаголевой «Одна война». По сюжету, на небольшом северном острове во время войны живут пять молодых женщин с детьми, сосланные с оккупированных территорий. После победы они ждут прощения, но на остров прибывает майор НКВД с приказом отправить матерей в лагеря, а детей — в детские дома. После показа состоится обсуждение с актрисой Ксенией Сурковой. В ролях также: Александр Балуев, Наталья Суркова, Анна Нахапетова, Наталья Кудряшова. Вход на показ свободный, по предварительной регистрации.

В этот же день, 17 мая, в Ельцин-центре состоится показ документальных фильмов «Подногами» и «Дива Мария». Фильмы представят их авторы, режиссеры Алексей Федорченко и Дарья Исмагулова, с которыми также пройдет обсуждение после показа. Фильм «Дива Мария» рассказывает историю примы театра Марии Виненковой, которая, почувствовав, что ее карьера идет на спад после 20 лет служения в театре, ищет новый путь. «Подногами» — документальная картина Алексея Федорченко, получившая премию «Белый слон». В обсуждении также примет участие киновед Вячеслав Шмыров. Стоимость билета — 450 руб.

В Ельцин-центре 21 мая показывают фильм Вонга Карвая «Падшие ангелы» на китайском (кантонский диалект), японском и английском языках с русскими субтитрами. В центре сюжета — киллер, который после трех лет работы с Агентом уходит и погружается в атмосферу ночного Гонконга. Он встречает на улицах необычных людей, среди которых девушка, ищущая пропавшего бойфренда, и немой торговец, привлекающий внимание покупателей к своим товарам весьма нетипичным образом. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева