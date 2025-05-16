В Оренбуржье администрацию района через суд обязали отремонтировать крышу спортзала в школе

Суд обязал администрацию Домбаровского района произвести ремонт кровли спортзала в сельской школе. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, у кровли спортивного зала общеобразовательной школы поселка Полевой нарушена целостность. На потолке и стенах помещения обнаружены следы подтеков. Районная прокуратура внесла представление в адрес органа местного самоуправления о необходимости ремонта крыши. Но администрацией не были приняты действенные меры. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Надзорное ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева