В Орджоникидзевском районе Перми закрыли антисанитарную точку общепита

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли в Орджоникидзевском районе Перми киоск по продаже выпечки. Основанием для этого стало постановление суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Ранее в ходе проверки Роспотребнадзора деятельности индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания в киоске «Выпечка» на ул. Гайвинской, 82, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в киоске отсутствовало водоснабжение и водоотведение, при этом хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия находились в реализации без упаковок, а сточные воды сливались прямо на прилегающую к павильону территорию, кулинарная продукция была без маркировок и товаросопроводительной документации, а у продавца отсутствовала медицинская книжка. На основании материалов Роспотребнадзора суд приостановил деятельность киоска сроком на 45 суток. Торговая точка была опечатана приставами.

В ГУ ФССП также сообщили, что в настоящее время суд рассматривает иск районной администрации об обязании этого индивидуального предпринимателя демонтировать свой киоск и находящийся по соседству с ним павильон с вывеской «Шаверма». Пока не вынесено окончательное решение по делу, приставы на основании определения суда приняли обеспечительные меры, запретив владельцу распоряжаться нестационарными торговыми объектами и перемещать их в границах земельного участка по адресу: ул. Гайвинская, 82.