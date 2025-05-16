На Дону по техническим причинам задержались три поезда

В Ростовской области ряд пригородных поездов задержали из-за технических неполадок. Об этом сообщается в СКППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с опозданием прибыли три рейса. Они курсируют между Таганрогом, Успенской и Ростовом.

Так, рейс №6301 «Успенская — Таганрог» задержался на 30 минут, электричка №6354/6366 маршрута «Глубокая — Новомихайловская» прибыла с опозданием на 20 минут. Кроме того, пригородный состав №6170 курсирующий между Усть-Донецкой и Ростовом прибудет на станцию с задержкой на 18 минут.

Мария Хоперская