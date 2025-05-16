Возведение модульного причала в Осе оценили в 68 млн рублей

В 2026 году в Осинском округе в бухте возле мемориала Емельяну Пугачеву может появиться модульный причал. Как сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Игорь Морозов, на реализацию проекта понадобится порядка 68 млн руб. Большую часть из них составят средства краевого бюджета. «Сейчас также разрабатывается проект по привязке причала к местности и его закреплению. Стоимость проекта около 5 млн руб.», — подчеркнул господин Морозов.

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Он добавил также, что уже готовятся документы для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Средства запланированы в местном бюджете.

На этой неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта подготовить план работы по созданию причальной инфраструктуры до 2030 года. Известно, что в ближайшее время причалы должны появиться в Соликамске и Краснокамске, позднее — в Добрянке, Осе и Ильинском.