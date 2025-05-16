Сочи вошел в топ-5 направлений для отдыха компаниями

В мае Сочи занял четвертое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями в мае занял Санкт-Петербург, который собрал 12% бронирований. В культурной столице путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями заняла Москва. Столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7 тыс. руб.

Казань замыкает топ-3 направлений для отдыха компаниями в мае. Город собрал 5% бронирований. В столице полуавтономной Республики Татарстан путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,6 тыс. руб.

В топ популярных направлений для отдыха компаниями в мае также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Шестое место занял Краснодар, в котором путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Девятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в мае занял Геленджик. В городе-курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,5 тыс. руб.

Мария Удовик