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Коммерсантъ FM
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FT: Киев потерял сотни миллионов долларов при закупке вооружения

Украинские власти за последние три года потеряли сотни миллионов долларов из-за закупок вооружений у ненадежных поставщиков. Об этом сообщает британская газета Financial Times. По данным издания, Киев заключал контракты с малоизвестными компаниями, которые получали крупные авансы, но так и не поставляли оружие или его компоненты.

Кроме того, зачастую военная техника приобреталась по завышенным ценам, но оказывалась непригодной к использованию. В условиях высокого спроса и военного времени такие ошибки привели к значительным финансовым потерям, оцениваемым в сотни миллионов долларов.

Журналисты FT отметили, что попытки Украины наладить поставки через посредников и сомнительные фирмы оборачивались «исчезновением» подрядчиков после получения предоплаты, срывами сроков и поставками бракованного оборудования.

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