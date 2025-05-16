В пятницу в Свердловской области прогнозируются небольшой дождь и около +20°

В Свердловской области в пятницу ожидаются небольшие дожди, а температура поднимется до +20°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Дневные температуры на этом уровне будут держаться все выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу на Среднем Урале днем ожидается +16°..+21° на северо-западе до +13°..+15°. Погоду в регионе будет определять антициклон, центр которого находится над югом европейской части России. Ночью вся область находилась под влиянием антициклона, но днем на север и запад области будет влиять циклон, прошедший накануне. Это приведет к увеличению облачности и небольшим дождям. В этих районах также возможен порывистый ветер до 14-17 м/с. К субботе циклон сместится в сторону Западной Сибири, ветер сменится на северный. При сохранении малооблачной погоды, значительного дневного прогрева ожидать не стоит.

Днем 16 мая в Екатеринбурге установится температура +18°..+20°, в основном малооблачно и без осадков, ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с, днем порывы до 12 м/с. В субботу ночью ожидается +8°, днем +17°, в воскресенье — ночью +5°, днем +19°.

Ирина Пичурина