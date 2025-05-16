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Небольшие дожди и порывистый ветер испортят петербуржцам теплый вечер 16 мая

Периферия циклона с центром над Польшей определит погоду в Петербург 16 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, вечером местами пройдут дожди.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 17-19 градусов, в Ленобласти и вовсе ожидают до +20. Порывистый ветер с северо-востока будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уже 18 мая, несмотря на все перипетии погоды, петербуржцы в Международный день музеев смогут бесплатно посетить Эрмитаж.

Андрей Маркелов

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