«Трактор» проиграл «Локомотиву» на выезде со счетом 4:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил ярославскому «Локомотиву» во втором матче финала Кубка Гагарина. Счет составил 4:1 в пользу противника.

Матч состоялся в Ярославле 15 мая. Из «Трактора» единственный гол забил Чарльз Робинсон. В составе «Локомотива» отличились Александр Полунин, Георгий Иванов, Максим Березкин и Никита Кирьянов.

Теперь счет в серии составляет 1:1. Следующие два матча пройдут в Челябинске 17 и 19 мая, и еще одна игра состоится в Ярославле 21 мая.