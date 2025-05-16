На набережной Космонавтов в Саратове появятся 12 тыс. однолетних растений

Украшением набережной Космонавтов Саратова станут 12 тыс. однолетних растений в клумбах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, комплексными работами по благоустройству занимается МБУ «Садово-парковое». Речь идет о стрижке газонов, оформлении клумб, подвязке молодых деревьев.

Специалисты уже создают клумбы на склонах набережной Космонавтов. В них появятся порядка 12 тыс. штук однолетних растений, среди которых пеларгонии, цинерария, колеус, петуния, капуста декоративная, бархатцы.

Павел Фролов