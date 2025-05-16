АО «ЭР-Телеком Холдинг» увеличило выручку в первом квартале 2025 года на 12%

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Пермь; ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») сообщило консолидированные финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года. Выручка холдинга выросла на 12% — с 22,8 млрд руб. до 25,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) возросла на 17% — с 9,9 млрд руб. до 11,6 млрд руб. Рентабельность OIBDA выросла на 2,1 п. п.— с 43,5% до 45,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Капитальные расходы (CAPEX) снизились на 13% — с 4,1 млрд руб. до 3,6 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) вырос на 122% — до 357 млн руб., тогда как годом ранее он был отрицательным (–1, 6 млрд руб.). Чистый долг общества снизился на 0,3 п. п. (с 3,5 до 3,2).

«В первом квартале 2025 года клиентоцентричность остается главным приоритетом компании. “ЭР-Телеком” исполняет все обязательства перед клиентами, обеспечивая заявленный уровень сервиса. В течение отчетного квартала компания продолжает адаптироваться к высоким процентным ставкам, реализуя рост операционной эффективности (OIBDA) и оптимизируя инвестиционную программу. В результате свободный денежный поток (FCF) увеличился по итогам первого квартала 2025 года на 1974 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— прокомментировали отчетность в компании.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны.