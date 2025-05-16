Суд оставил без изменений приговор экс-топ-менеджерам «Камской долины»

Пермский краевой суд вынес апелляционное определение по уголовному делу в отношении экс-руководителей группы «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Судом первой инстанции они были признаны виновными по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Оба были приговорены к двум годам лишения свободы, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алевтина Романа и Андрей Гладиков.

Алевтина Романа и Андрей Гладиков.



Про этом обвинение им было предъявлено по ч. 4 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). ). По версии следствия и гособвинения, подсудимые в 2014–2018 годах приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. В результате объекты так и не были построены. Подсудимые вины не признавали.

В Пермском краевом суде прокуратура настаивала, что необходимо вынести апелляционный приговор, в котором квалифицировать действия осужденных по ч. 4 ст. 201 УК РФ и приговорить их к шести и семи годам лишения свободы. Бывшие топ-менеджеры настаивали на оправдании.

В итоге приговор суда первой инстанций был оставлен без изменений.