Выдача автокредитов в Алтайском крае в апреле выросла на 28%

В апреле банки выдали жителям Алтайского края 614 автокредитов на 690 млн руб. По сравнению с мартом количество выдач увеличилось на 28%, объем — на 30%. Средний размер автокредита вырос на 1%: с 1,26 млн руб. в марте до 1,28 млн руб. в апреле 2025 года. Средний срок кредитования сократился с 70 мес. до 67 мес. (5 лет 7 мес.), посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Кемеровской области в апреле было выдано 1,1 тыс. автокредитов на 1,4 млрд руб. За месяц количество оформлений увеличилось на 6%, объем — на 13%. Средний размер автокредита вырос на 7%: с 1,16 млн руб. в марте до 1,24 млн руб. в апреле 2025 года. Средний срок кредитования не изменился – 64 мес. (5 лет 4 мес.).

В Новосибирской области по сравнению с результатами марта количество выдач автокредитов в апреле выросло незначительно — на 1%, объем также – на 1%. За месяц жители региона оформили 996 кредитов на покупку авто на сумму 1,35 млрд руб. Средний размер автокредита достиг 1,35 млн руб., средний срок кредитования – 66 мес. (5 лет 6 мес.).

Выдача автокредитов в апреле по сравнению с мартом также выросла в Красноярском крае —на 4%, Иркутской на 15% и Омской областях на 1%.

Лолита Белова