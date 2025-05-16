В Магнитогорске нашли электросамокатчиков, наехавших на четырехлетних детей

Инпекторы ГАИ Магнитогорска установили личности электросамокатчиков, которые на майских праздниках наехали на двух четырехлетних мальчиков. Ими оказались 15-летние подростки, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

Аварии произошли 9 и 11 мая. В День Победы электросамокатчик на пешеходной дорожке около улицы Труда, 38Д сбил мальчика, который шел во встречном направлении с матерью. Аналогичный случай произошел через два дня по проспекту Карла Маркса, 174А. В результате наезда также пострадал четырехлетний ребенок. Оба водителя скрылись с мест происшествий, детей с ушибами доставили в больницу.

Установить самокатчиков удалось после обращения в кикшеринговый сервис Urent. Подростки оформили договор краткосрочной аренды транспорта через мобильное приложение. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей. Им грозит административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в соседнем Челябинске вечером 15 мая одновременно перестали работать сервисы аренды электросамокатов. Через некоторое время стало известно, что СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту предоставления услуг низкого качества при аренде электросамокатов (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования изъято более 1,5 тыс. средств индивидуальной мобильности, их изучат на предмет технической исправности.

Виталина Ярховска